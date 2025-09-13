Fête du Marais Aubry-du-Hainaut

Fête du Marais Aubry-du-Hainaut samedi 13 septembre 2025.

Fête du Marais

Place Roger Salengro Aubry-du-Hainaut Nord

Début : 2025-09-13 15:00:00

fin : 2025-09-13 00:00:00

2025-09-13 2025-09-14

L’association « Un Monde en Fête » organise la Fête du Marais à Aubry du Hainaut les 13 et 14 septembre 2025

le samedi de 15h00 à minuit et le dimanche de 11h00 à 18h00

Place Roger Salengro à Aubry du Hainaut

Samedi 13 septembre

– 15h00 Ouverture des festivités avec la fanfare d’Hérin

– 15h00 20h00 Manèges, Pêche aux canards, Tir à la carabine et autres surprises

– à partir de 19h00 Soirée dansante animée par “Disco Fun Back”.

Dimanche 14 septembre

– 11h00 13h00 Apéro-concert animé par “William”.

– 11h00 18h00 Manèges, Pêche aux canards, Tir à la carabine et autres surprises

– à partir de 14h00 Démonstrations de danses

Moule/Tripes & Frites les samedi soir et dimanche midi sous chapiteau sur réservation au 06.80.12.12.58, par mail unmondeenfete@gmail.com

Bulletin de réservation en image.

Bar et petite restauration à toute heureVenez-vous joindre à nous pour passer un moment chaleureux et convivial !

Moules Frites ou Tripes Frites 15€ dessert compris.

Réservation souhaitée et conseillée par mail à unmondeenfete@gmail.com ou au 06.80.12.12.58

Programme d’animations en images. .

Place Roger Salengro Aubry-du-Hainaut 59494 Nord Hauts-de-France unmondeenfete@gmail.com

