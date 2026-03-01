Fête du Marcassin Brumath

Fête du Marcassin

L’association Brumath Kotoka organise la 8e édition de son traditionnel repas Goulasch de marcassin Spaëtzle dessert au prix de 25 euros.

Le plat est à retirer le dimanche 8 mars 2026 au Centre Culturel Bernard Schreiner de Brumath entre 10h et 12h.

Pour les personnes âgées, possibilité de livrer sur Brumath.

L’association s’investit depuis 30 ans dans le village de Kotoka afin de répondre aux attentes des habitants dont le quotidien est difficile.

Soutenez nous en invitant à votre table, amis, collègues, parents, voisins, tous ceux qui sont prêts à nous soutenir.

Inscrivez vous dès à présent et avant le 4 mars au 06 19 37 50 89 ou par mail saemannviviane@gmail.com .

English :

The Brumath Kotoka association is organizing the 8th edition of its traditional Goulash of marcassin ? Spaëtzle dessert for 25 euros.

