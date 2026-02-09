Fête du Mardi Gras

La Boissonnie Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Dans le charmant village de La Boissonnie en plein coeur du Limousin venez revêtis de votre plus beau costume et fêter Mardi Gras dans une ambiance conviviale où bonne humeur et bons produits vous attendent.

Au programme toute la journée vente pain cuit au four à bois, pâté de viande, tarte au pruneau et beignets. 12h30 repas limousin, apéritif et ses galétous, soupe d’antan, pâté de viande, pot au feu et ses légumes, fromage frais et salade, duo dessert et café, et verre de vin rouge offert pour l’occasion. Régalez-vous ! .

La Boissonnie Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 56 52 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du Mardi Gras

L’événement Fête du Mardi Gras Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Ouest Limousin