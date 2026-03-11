Fête du Mascaret

Rue du Port Podensac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Programmation 2026 à venir

La Fête du Mascaret aura lieu le samedi 12 septembre 2026 au Port de Podensac à partir de 19h00.

La vague du mascaret.

Apéritif offert par la commission municipale sport & vie associative.

Repas Choucroute avec Angela Traiteur Chez Angela . 13€ l’assiette, avec un verre de sangria. Réservation conseillée au 06.34.48.53.52. Tables et bancs installés pour l’occasion sur site.

Buvette avec l’association Adorables Petits Cailloux

Animation musicale avec Mathias & Co.

Seront présents également des stands crêpes et churros ! .

Rue du Port Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 48 53 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du Mascaret

L’événement Fête du Mascaret Podensac a été mis à jour le 2026-03-06 par La Gironde du Sud