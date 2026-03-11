Fête du Mascaret Podensac
Fête du Mascaret Podensac samedi 12 septembre 2026.
Fête du Mascaret
Rue du Port Podensac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Programmation 2026 à venir
La Fête du Mascaret aura lieu le samedi 12 septembre 2026 au Port de Podensac à partir de 19h00.
La vague du mascaret.
Apéritif offert par la commission municipale sport & vie associative.
Repas Choucroute avec Angela Traiteur Chez Angela . 13€ l’assiette, avec un verre de sangria. Réservation conseillée au 06.34.48.53.52. Tables et bancs installés pour l’occasion sur site.
Buvette avec l’association Adorables Petits Cailloux
Animation musicale avec Mathias & Co.
Seront présents également des stands crêpes et churros ! .
Rue du Port Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 48 53 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du Mascaret
L’événement Fête du Mascaret Podensac a été mis à jour le 2026-03-06 par La Gironde du Sud