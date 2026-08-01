Informations pratiques

Pontaubault

Fête du mascaret

Rue de la Grève Pontaubault Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Manifestation gratuite pour tout public ; passage de la vague (mascaret) lors de la marée haute par fort coefficient (102) sur le fleuve côtier La Sélune.

Sur place restauration et buvette Animation Musicale .

Un phénomène unique et naturel à ne pas manquer. Ideal pour passer un bon moment au bord de la Sélune sur les grèves et l’aire de pique-nique . .

Rue de la Grève Pontaubault 50220 Manche Normandie +33 6 87 71 04 95 pontaubaultloisirs2@gmail.com

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English : Fête du mascaret

L’événement Fête du mascaret Pontaubault a été mis à jour le 2026-08-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts