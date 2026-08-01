Fête du mascaret Pontaubault
vendredi 14 août 2026 · Pontaubault
Informations pratiques
Pontaubault
Fête du mascaret
Rue de la Grève Pontaubault Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14 22:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Manifestation gratuite pour tout public ; passage de la vague (mascaret) lors de la marée haute par fort coefficient (102) sur le fleuve côtier La Sélune.
Sur place restauration et buvette Animation Musicale .
Un phénomène unique et naturel à ne pas manquer. Ideal pour passer un bon moment au bord de la Sélune sur les grèves et l’aire de pique-nique . .
Rue de la Grève Pontaubault 50220 Manche Normandie +33 6 87 71 04 95 pontaubaultloisirs2@gmail.com
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English : Fête du mascaret
L’événement Fête du mascaret Pontaubault a été mis à jour le 2026-08-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts