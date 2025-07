Fête du melon Saint-Georges-des-Coteaux

Fête du melon Saint-Georges-des-Coteaux samedi 23 août 2025.

Fête du melon

Parc Georges Ducept Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-23

2025-08-23

Traditionnelle fête du melon avec vente toute la journée et bien d’autres animations.

Parc Georges Ducept Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 91 04 accueil.mairie@sgdc17.fr

English :

Traditional melon festival with all-day sales and many other activities.

German :

Traditionelles Melonenfest mit ganztägigem Verkauf und vielen anderen Animationen.

Italiano :

Tradizionale festa del melone con vendita per tutto il giorno e molte altre attività.

Espanol :

Fiesta tradicional del melón con ventas durante todo el día y muchas otras actividades.

