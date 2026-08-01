Informations pratiques

Saint-Georges-des-Coteaux

Fête du melon

Parc Georges Ducept Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Traditionnelle fête du melon avec vente tout le week end et bien d’autres animations.

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Parc Georges Ducept Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 91 04 accueil.mairie@sgdc17.fr

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English :

Traditional melon festival with a sale all weekend long and many other activities.

L’événement Fête du melon Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge