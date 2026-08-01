Fête du melon Saint-Georges-des-Coteaux
samedi 22 août 2026 · Saint-Georges-des-Coteaux
Informations pratiques
Saint-Georges-des-Coteaux
Fête du melon
Parc Georges Ducept Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
Traditionnelle fête du melon avec vente tout le week end et bien d’autres animations.
.
Parc Georges Ducept Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 91 04 accueil.mairie@sgdc17.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Traditional melon festival with a sale all weekend long and many other activities.
L’événement Fête du melon Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge