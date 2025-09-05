Fête du melon Sauveterre-de-Rouergue

Fête du melon Sauveterre-de-Rouergue vendredi 5 septembre 2025.

Fête du melon

Jouels Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Spectacle de théâtre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-05

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-05

Pour y venir inutile d’avoir le melon !

Vendredi

20h Repas champêtre (1/2 melon, saucisse, soupe au fromage et verre de vin) et dégustation de bières

21h30 Concert de Qamelto (Rock français, impertinent et sarcastique)

23h30 Soirée disco mobile avec DJ Fly Night

Samedi

8h Randonnée gourmande

14h Concours de pétanque en doublette

20h30 Théâtre tout public en occitan avec la Cie La Pastourelle

Dimanche

Présence de manèges et animations pour les enfants l’après-midi.

8h Déjeuner aux tripous ou tête de veau

8h30-17h Vide-greniers

15h Festival d’accordéon avec plusieurs accordéonistes accompagnés par l’orchestre de Didier Malvezin

20h Apéritif et repas dansant avec Didier Malvezin et son orchestre (melon/jambon/aligot/saucisse/fromage/dessert/café)

Restauration rapide (frites/saucisse) vendredi soir et dimanche en journée. Manifestations sous chapiteaux en cas de mauvais temps. 8 .

Jouels Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie +33 6 46 83 79 06

English :

To get there: no need to have a melon!

German :

Anreise: Sie müssen keine Melone haben!

Italiano :

Per arrivarci: non è necessario avere un melone!

Espanol :

Para llegar: ¡no hace falta tener un melón!

L’événement Fête du melon Sauveterre-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-08-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)