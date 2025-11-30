Fête du Miel 2025 Halle Martenot Rennes
Fête du Miel 2025 Halle Martenot Rennes dimanche 30 novembre 2025.
Fête du Miel 2025 Halle Martenot Rennes Dimanche 30 novembre, 10h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
La 3ème fête du miel s’adresse à tous : aux passionnés du miel et d’abeilles, et à ceux qui souhaitent simplement découvrir la diversités des miels bretons ou participer à nos animations. Grande ven…
La 3ème fête du miel s’adresse à tous : aux passionnés du miel et d’abeilles, et à ceux qui souhaitent simplement découvrir la diversités des miels bretons ou participer à nos animations.
Grande vente de miels garantis bretons, conférences, ateliers culinaires, activités pour les enfants… un programme riche pour toute la famille!
Tout le programme accessible ici : https://www.lesmielsdebretagne.fr/2025/06/11/3eme-fete-du-miel-rendez-vous-le-30-novembre-2025-a-rennes/
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-30T10:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-30T18:00:00.000+01:00
1
contact@lesmielsdebretagne.fr
Halle Martenot Place des Lices Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine