Fête du miel à Andancette Andancette samedi 27 septembre 2025.
6 ter les blachettes Route Nationnal 7 Andancette Drôme
Début : 2025-09-27 09:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
2025-09-27
Venez découvrir la sixième fête du miel avec des apicultrices et apiculteurs qui vous proposeront leurs productions.
6 ter les blachettes Route Nationnal 7 Andancette 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 94 88 99 miel@rucher-gama.fr
English :
Come and discover the sixth honey festival with beekeepers offering their products.
German :
Erleben Sie das sechste Honigfest mit Imkerinnen und Imkern, die ihre Produkte anbieten.
Italiano :
Venite a scoprire la sesta edizione del festival del miele con gli apicoltori che vendono i loro prodotti.
Espanol :
Venga a descubrir la sexta fiesta de la miel con apicultores vendiendo sus productos.
