Fête du miel à Andancette Andancette

Fête du miel à Andancette

6 ter les blachettes Route Nationnal 7 Andancette Drôme

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-27

Venez découvrir la sixième fête du miel avec des apicultrices et apiculteurs qui vous proposeront leurs productions.

6 ter les blachettes Route Nationnal 7 Andancette 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 94 88 99 miel@rucher-gama.fr

English :

Come and discover the sixth honey festival with beekeepers offering their products.

German :

Erleben Sie das sechste Honigfest mit Imkerinnen und Imkern, die ihre Produkte anbieten.

Italiano :

Venite a scoprire la sesta edizione del festival del miele con gli apicoltori che vendono i loro prodotti.

Espanol :

Venga a descubrir la sexta fiesta de la miel con apicultores vendiendo sus productos.

