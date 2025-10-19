Fête du Miel de Pélissanne Pélissanne
Fête du Miel de Pélissanne Pélissanne dimanche 19 octobre 2025.
Fête du Miel de Pélissanne
Dimanche 19 octobre 2025 de 9h à 18h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Centre historique de Pélissanne Pélissanne Bouches-du-Rhône
La Fête du Miel de Pélissanne vous propose de découvrir l’apiculture provençale.
Des apiculteurs professionnels rigoureusement sélectionnés seront là pour proposer leurs produits et répondre à toutes vos questions ! Ils seront accompagnés par quelques exploitants de la région et leurs produits du terroir (lavande, huile d’olive, fromage…).
Les Raplaou et des animations gratuites rendront conviviale cette journée pédagogique, avec de nombreux lots gourmands à remporter !
Les animations se répartiront dans tout le centre ville.
Programme de cette édition
– Animations enfants en famille dès 3 ans, une multitude de jeux pour apprendre en s’amusant ! Pêche aux pollens, ateliers manuels, peinture sur ruche… et mettez-vous dans la peau d’un apiculteur pour le jeu « Cherchez la Reine » !
– Extraction de miel venez découvrir les secrets de l’extraction du miel, présenté par un apiculteur (en continu dans l’Auditorium)
– Initiation à la dégustation des miels en continu dès 11h00 devant la Médiathèque
– Exposition photos Découvrez les abeilles et l’apiculture comme vous ne les avez jamais vues grâce à des photographes renommés de notre territoire
– Déambulez dans les jardins et laissez-vous guider par notre exposition sur l’apiculture provençale et les miels de la région
– Apimobile ouverture de ruche en public en toute sécurité !
– Cooking show par le chef Max Kadaoui (restaurant La Bastide du Moulin à Poivre)
– Marché de producteurs .
Centre historique de Pélissanne Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com
English :
Discover beekeeping of Provence at the Honey festival of Pélissanne.
German :
Beim Honigfest in Pélissanne können Sie die provenzalische Imkerei kennenlernen.
Italiano :
La Festa del miele di Pélissanne è un’occasione per scoprire l’apicoltura provenzale.
Espanol :
La Fiesta de la Miel de Pélissanne es una ocasión para descubrir la apicultura provenzal.
