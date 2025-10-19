Fête du Miel de Pélissanne Pélissanne

Fête du Miel de Pélissanne Pélissanne dimanche 19 octobre 2025.

Fête du Miel de Pélissanne

Dimanche 19 octobre 2025 de 9h à 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre historique de Pélissanne Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-19

La Fête du Miel de Pélissanne vous propose de découvrir l’apiculture provençale.

Des apiculteurs professionnels rigou­reusement sélectionnés seront là pour proposer leurs produits et répondre à toutes vos questions ! Ils seront accompagnés par quelques exploitants de la région et leurs pro­duits du terroir (lavande, huile d’olive, fromage…).



Les Raplaou et des ani­mations gratuites rendront conviviale cette journée pédagogique, avec de nombreux lots gourmands à remporter !

Les animations se répartiront dans tout le centre ville.



Programme de cette édition



– Animations enfants en famille dès 3 ans, une multitude de jeux pour apprendre en s’amusant ! Pêche aux pollens, ateliers manuels, peinture sur ruche… et mettez-vous dans la peau d’un apiculteur pour le jeu « Cherchez la Reine » !

– Extraction de miel venez découvrir les secrets de l’extraction du miel, présenté par un apiculteur (en continu dans l’Auditorium)

– Initiation à la dégustation des miels en continu dès 11h00 devant la Médiathèque

– Exposition photos Découvrez les abeilles et l’apiculture comme vous ne les avez jamais vues grâce à des photographes renommés de notre territoire

– Déambulez dans les jardins et laissez-vous guider par notre exposition sur l’apiculture provençale et les miels de la région

– Apimobile ouverture de ruche en public en toute sécurité !

– Cooking show par le chef Max Kadaoui (restaurant La Bastide du Moulin à Poivre)

– Marché de producteurs .

Centre historique de Pélissanne Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com

English :

Discover beekeeping of Provence at the Honey festival of Pélissanne.

German :

Beim Honigfest in Pélissanne können Sie die provenzalische Imkerei kennenlernen.

Italiano :

La Festa del miele di Pélissanne è un’occasione per scoprire l’apicoltura provenzale.

Espanol :

La Fiesta de la Miel de Pélissanne es una ocasión para descubrir la apicultura provenzal.

L’événement Fête du Miel de Pélissanne Pélissanne a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme du Massif des Costes