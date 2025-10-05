Fête du miel et de la diversité Théâtre du Centaure Marseille 9e Arrondissement

Fête du miel et de la diversité Théâtre du Centaure Marseille 9e Arrondissement dimanche 5 octobre 2025.

Fête du miel et de la diversité

Dimanche 5 octobre 2025 de 10h30 à 17h30.

Vernissage le 13/09 à 18h30. Théâtre du Centaure 2 Rue Marguerite de Provence Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 10:30:00

fin : 2025-10-05 17:30:00

Date(s) :

2025-10-05

Fête du miel et de la diversité

Au Théâtre du Centaure et Parc de La Jarre

Le CIQ Hauts de Mazargues La Cayolle, Abiho Calanques et le Théâtre du Centaure, en collaboration avec des associations et des partenaires locaux, vous invitent à célébrer la diversité et la beauté de notre environnement lors de la Fête du miel et de la diversité, au Parc de la Jarre et au Théâtre du Centaure.



Pour cette 9e édition, 25 associations seront présentes, avec du miel et de nombreuses autres activités intéressantes, y compris des calèches et de la danse.



Venez passer une belle journée en famille !



Cette année, des Brésiliens des favelas de Rio de Janeiro se joindront à nous pour jouer avec les Petits violons des Calanques, mais nous vous réservons quelques surprises, dont un spectacle japonais. .

Théâtre du Centaure 2 Rue Marguerite de Provence Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Festival of honey and diversity

At Théâtre du Centaure and Parc de La Jarre

German :

Fest des Honigs und der Vielfalt

Im Théâtre du Centaure und Parc de La Jarre

Italiano :

Festival del miele e della diversità

Al Théâtre du Centaure e al Parc de La Jarre

Espanol :

Festival de la miel y la diversidad

En el Théâtre du Centaure y el Parc de La Jarre

L’événement Fête du miel et de la diversité Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille