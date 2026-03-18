Fête du miel et de l’apiculture Pannes

Fête du miel et de l'apiculture 139 Rue de la Gare Pannes 2026-04-10

Fête du miel et de l’apiculture Pannes vendredi 10 avril 2026.

Fête du miel et de l’apiculture

139 Rue de la Gare Pannes Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :
2026-04-10

Fête du miel et de l’apiculture
Exposition sur l’apiculture d’hier et d’aujourd’hui, stands d’apiculteurs et produits du Terroir, dégustation de miel et de spécialités au miel.   .

139 Rue de la Gare Pannes 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 40 24 66 14 

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English :

Honey and beekeeping festival

L’événement Fête du miel et de l’apiculture Pannes a été mis à jour le 2026-03-18 par OT MONTARGIS