Fête du miel et de l’apiculture Pannes
Fête du miel et de l’apiculture Pannes vendredi 10 avril 2026.
Fête du miel et de l’apiculture
139 Rue de la Gare Pannes Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Fête du miel et de l’apiculture
Exposition sur l’apiculture d’hier et d’aujourd’hui, stands d’apiculteurs et produits du Terroir, dégustation de miel et de spécialités au miel. .
139 Rue de la Gare Pannes 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 40 24 66 14
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English :
Honey and beekeeping festival
L’événement Fête du miel et de l’apiculture Pannes a été mis à jour le 2026-03-18 par OT MONTARGIS