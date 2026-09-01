Informations pratiques

Maisonnais-sur-Tardoire

Fête du miel

Centre de loisirs » La clé des champs » Maisonnais-sur-Tardoire Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

La douceur de l’automne s’installe, aussi douce que le miel, venez faire un tour à la fête ! L’Association « Entre l’Herbe et le vent » est heureuse de vous inviter à sa 23ème fête du miel dans le charmant village limousin de Maisonnais sur Tardorire.

Au programme : Nombreux exposants (Miels, Nougats, Hydromels, Encaustiques, Bougies, Gelée royale…), une exposition de vieilles ruches et de matériels d’extraction – Randonnée de l’abeille, Départ 09h00, Circuits 6 et 12 kms, encadrée par l’association « Les ampoules aux pieds » de Saint Mathieu – animation musicale par le groupe Tornaren – Animations gratuites : Conférence « l’élevage des reines » par le Président de l’ASAD87. Découverte des pollinisateurs avec le PNRPL – Ouverture de ruches à 14h15 et 15h45. .

Centre de loisirs » La clé des champs » Maisonnais-sur-Tardoire 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 17 90 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du miel

L’événement Fête du miel Maisonnais-sur-Tardoire a été mis à jour le 2026-09-10 par Terres de Limousin