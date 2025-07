Fête du miel Mitzach

Fête du miel Mitzach dimanche 27 juillet 2025.

Fête du miel

Mitzach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-27

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27

Fête traditionnelle au fond du vallon de Mitzach, en bord de la forêt, niche le Rucher-Ecole du Syndicat des Apiculteurs de la vallée de Saint-Amarin. Repas et animation musicale « Les Thurtalers ».

Fête traditionnelle au fond du vallon de Mitzach, en bord de la forêt, niche le Rucher-Ecole du Syndicat des Apiculteurs de la vallée de Saint-Amarin.

Repas et animation musicale « Les Thurtalers ».

Repas Entrée Cuisse de dinde farcie Dessert et café 27€ sur réservation. .

Mitzach 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 6 25 64 52 70

English :

Traditional festival at the bottom of the Mitzach valley, on the edge of the forest, nestles the Rucher-Ecole of the Syndicat des Apiculteurs de la vallée de Saint-Amarin. Meal and musical entertainment by « Les Thurtalers ».

German :

Traditionelles Fest in der Talsohle von Mitzach, am Waldrand nistet der Lehrbienenstand des Imkerverbands des Tals von Saint-Amarin. Essen und musikalische Unterhaltung « Les Thurtalers ».

Italiano :

Festa tradizionale in fondo alla valle del Mitzach, ai margini della foresta, dove si trova l’apiario-scuola del Syndicat des Apiculteurs de la Vallée de Saint-Amarin. Pasto e intrattenimento musicale a cura di « Les Thurtalers ».

Espanol :

Fiesta tradicional en el fondo del valle del Mitzach, al borde del bosque, donde se encuentra el colmenar-escuela del Syndicat des Apiculteurs de la Vallée de Saint-Amarin. Comida y animación musical a cargo de « Les Thurtalers ».

L’événement Fête du miel Mitzach a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin