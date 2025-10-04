Fête du miel Monein

4 Rue Saint-Girons Monein Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la grande fête nationale des miels de France.

Un rendez-vous gourmand et pédagogique. Visites de ruchers et miellerie. Expositions pédagogiques. Dégustations et ventes directes. Dialogue avec les producteurs locaux. L’importance des abeilles et autres pollinisateurs dans notre alimentation d’où sera servi une garbure réalisé par un ancien chef cuisinier détenteur du championnat du monde de la garburade d’Oloron.

Objectifs de l’évènement Faire découvrir aux consommateurs la diversité des miels de Monein et alentours, valoriser les produits de la ruches, sensibiliser à l’ importance des pollinisateurs et soutenir une apiculture durable. .

4 Rue Saint-Girons Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 23 87 61 apibarre@gmail.com

