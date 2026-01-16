Fête du Mimosa 2026 Le Carnaval des Carnavals

Mandelieu-la-Napoule Alpes-Maritimes

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-15

2026-02-11

En 2026, la Fête du Mimosa se déroulera du 11 au 15 février et aura pour thème Le Carnaval des Carnavals !

Mandelieu-la-Napoule 06210 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 93 64 64 tourisme@mandelieu.com

English : Mimosa festival

The Mimosa Festival is a major popular festival held every year in February.

