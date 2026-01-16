Fête du Mimosa 2026 Le Carnaval des Carnavals Mandelieu-la-Napoule
Fête du Mimosa 2026 Le Carnaval des Carnavals Mandelieu-la-Napoule mercredi 11 février 2026.
Fête du Mimosa 2026 Le Carnaval des Carnavals
Mandelieu-la-Napoule Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-11
En 2026, la Fête du Mimosa se déroulera du 11 au 15 février et aura pour thème Le Carnaval des Carnavals !
.
Mandelieu-la-Napoule 06210 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 93 64 64 tourisme@mandelieu.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mimosa festival
The Mimosa Festival is a major popular festival held every year in February.
L’événement Fête du Mimosa 2026 Le Carnaval des Carnavals Mandelieu-la-Napoule a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme et des Congrès de Mandelieu la Napoule