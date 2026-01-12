Fête du mimosa 2026 Saint-Trojan-les-Bains

Fête du mimosa 2026

Centre-ville Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-15

2026-02-13

En 1959, nos anciens mirent sur pied la première fête du mimosa de Saint-Trojan-les-bains. Depuis, chaque année, cette belle tradition populaire perdure autour du grand corso fleuri constitué de personnes déguisées et des fameux chars décorés de mimosa.

Centre-ville Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 marennes-oleron-tourisme@marennes-oleron.com

English : Mimosa Festival 2026

In 1959, our elders organized the first mimosa festival in Saint-Trojan-les-bains. Every year since then, this popular tradition has continued with a large flower parade featuring people in fancy dress and floats decorated with mimosa.

