Fête du mimosa 2026 Saint-Trojan-les-Bains

En 1959, nos anciens mirent sur pied la première fête du mimosa de Saint-Trojan-les-bains. Depuis, chaque année, cette belle tradition populaire perdure autour du grand corso fleuri constitué de personnes déguisées et des fameux chars décorés de mimosa.
English : Mimosa Festival 2026
In 1959, our elders organized the first mimosa festival in Saint-Trojan-les-bains. Every year since then, this popular tradition has continued with a large flower parade featuring people in fancy dress and floats decorated with mimosa.
