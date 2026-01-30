FETE DU MIMOSA

Roquebrun Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-02-08

Roquebrun célèbre le retour du mimosa avec une journée festive et fleurie : marché artisanal, ateliers, animations musicales, parade participative et concert final. Une fête conviviale au cœur du village, ouverte à tous pour accueillir ensemble les couleurs du printemps.

La Fête du Mimosa revient à Roquebrun pour une journée chaleureuse et festive organisée par Squat Records et Terroir de Schistes Roquebrun. Dès 10h, le village s’anime avec un marché artisanal, des ateliers créatifs, des jeux en bois XXL, un gonflable géant pour les enfants et une exposition de vieilles voitures visible toute la journée.

Les rues vibrent au rythme des animations musicales : Le Oai déambule dans le village, tandis que Mamzelle Ritournelle apporte une touche rétro avec son orgue de barbarie. À midi, stands de restauration et restaurants du village accueillent le public, accompagnés des chansons pop, rock, jazz et blues de Mario Raza.

À 14h, la parade participative invite habitants, familles et associations à former un cortège fleuri depuis la place du village. La fête se poursuit à 15h avec un concert du Trio Couleur Café et ses sonorités cubaines.

Une journée conviviale, fleurie et ouverte à tous pour célébrer ensemble l’éclat du mimosa au cœur de Roquebrun.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

10h Ouverture de la fête

Marché artisanal

Ateliers créatifs

Jeux en bois XXL

Gonflable géant pour enfants

Exposition de vieilles voitures (toute la journée)

Animation musicale dans tout le village avec Le Oai

Ambiance musicale avec Mamzelle Ritournelle (Orgue de barbarie chansons françaises)

12h00 Déjeuner

Stands de restauration tenus par les associations organisatrices (Squat Records & Terroir de Schistes Roquebrun)

Les restaurateurs du village assureront également les repas du public et des intervenants

Ambiance musicale avec Mario Raza (Piano-voix pop, rock, jazz, blues…)

14h00 Parade participative

Un cortège fleuri ouvert à tous enfants du village, familles, habitants, associations… Départ depuis la place du village

15h00 Concert

Trio Couleur Café (Musique cubaine ambiance caliente)

17h00 Fin de l’événement .

Roquebrun 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 97 06 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Roquebrun celebrates the return of the mimosa with a festive, flower-filled day: craft market, workshops, musical entertainment, participatory parade and final concert. A convivial festival in the heart of the village, open to all to welcome the colors of spring together.

L’événement FETE DU MIMOSA Roquebrun a été mis à jour le 2026-01-28 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC