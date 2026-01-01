Fête du monde rural Bal de l’élection de la Reine Salle polyvalente Varzy

Fête du monde rural Bal de l’élection de la Reine

Salle polyvalente 5 avenue de la Charité Varzy Nièvre

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18 23:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Dans le cadre de la fête du monde rural Haut Nivernais Val d’Yonne 2026, bal de l’élection de la Reine Animation DJ Repas (planche salée et sucrée) sur réservation jusqu’au 10 avril 2026 par sms au 06 79 34 40 15 ou 07 85 33 22 61 .

Salle polyvalente 5 avenue de la Charité Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 34 40 15

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English : Fête du monde rural Bal de l’élection de la Reine

L’événement Fête du monde rural Bal de l’élection de la Reine Varzy a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Clamecy Haut Nivernais