Fête du monde rural

Neuilly-le-Brignon Indre-et-Loire

Tarif : 38 – 38 – EUR

38

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 11:00:00

fin : 2026-02-28 23:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Messe à 11h avec la musique des Deux Vallées, vin d’honneur offert par la mairie.

Banquet par souscription suivi d’un bal avec buvette.

Neuilly-le-Brignon 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 87 53 69 23 patrice.moreau0397@orange.fr

English :

Mass at 11 a.m. with Deux Vallées music, vin d’honneur offered by the town hall.

Banquet by subscription followed by a ball with refreshments.

