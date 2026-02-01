Fête du monde rural Neuilly-le-Brignon
Fête du monde rural Neuilly-le-Brignon samedi 28 février 2026.
Fête du monde rural
Neuilly-le-Brignon Indre-et-Loire
Tarif : 38 – 38 – EUR
Début : 2026-02-28 11:00:00
fin : 2026-02-28 23:00:00
2026-02-28
Messe à 11h avec la musique des Deux Vallées, vin d’honneur offert par la mairie.
Banquet par souscription suivi d’un bal avec buvette.
Neuilly-le-Brignon 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 87 53 69 23 patrice.moreau0397@orange.fr
English :
Mass at 11 a.m. with Deux Vallées music, vin d’honneur offered by the town hall.
Banquet by subscription followed by a ball with refreshments.
