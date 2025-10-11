Fête du Monde Saverne

Fête du Monde Saverne samedi 11 octobre 2025.

Fête du Monde

COSEC des Dragons Saverne Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-11 11:30:00

fin : 2025-10-11 23:00:00

2025-10-11

Ne manquez pas la nouvelle édition de la Fête du Monde, samedi 12 octobre 2024 de 18 h à 23 h 59, au COSEC des Dragons à Saverne. .

COSEC des Dragons Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 57 82 ilot.du.moulin@wanadoo.fr

L’événement Fête du Monde Saverne a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de tourisme de Saverne et sa région