FETE DU MONT DARDON au sommet du Mont Dardon Uxeau
FETE DU MONT DARDON au sommet du Mont Dardon Uxeau samedi 23 mai 2026.
Uxeau
FETE DU MONT DARDON
au sommet du Mont Dardon LE MONT DARDON Uxeau Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-25 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Fête champêtre sur le sommet du Mont Dardon à UXEAU sur le week-end de pentecote qui à lieu le samedi 23 Mai, le dimanche 24 Mai et le lundi 25 Mai animation les 2 après-midi à partir de 15 heures après un bon repas champêtre pendant les 3 jours(samedi à partir de 19h et dimanche et lundi midi et soir) .
au sommet du Mont Dardon LE MONT DARDON Uxeau 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 47 85 00 sylvielucienelora@gmail.com
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English : FETE DU MONT DARDON
L’événement FETE DU MONT DARDON Uxeau a été mis à jour le 2026-05-18 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne