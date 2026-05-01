FETE DU MONT DARDON au sommet du Mont Dardon Uxeau

Uxeau

FETE DU MONT DARDON

au sommet du Mont Dardon LE MONT DARDON Uxeau Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-25 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Fête champêtre sur le sommet du Mont Dardon à UXEAU sur le week-end de pentecote qui à lieu le samedi 23 Mai, le dimanche 24 Mai et le lundi 25 Mai animation les 2 après-midi à partir de 15 heures après un bon repas champêtre pendant les 3 jours(samedi à partir de 19h et dimanche et lundi midi et soir) .

au sommet du Mont Dardon LE MONT DARDON Uxeau 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 47 85 00 sylvielucienelora@gmail.com

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English : FETE DU MONT DARDON

L’événement FETE DU MONT DARDON Uxeau a été mis à jour le 2026-05-18 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne