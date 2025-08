Fête du Mont d’Or Montbenoît

Fête du Mont d’Or Montbenoît samedi 13 septembre 2025.

Fête du Mont d’Or

Les Courtots Montbenoît Doubs

A partir de 21h le samedi soir et à partir de 10h30 le dimanche.

Organisée en partenariat avec les Armaillis du Haut-Doubs.

Samedi soir bal avec Anonymes et les Sapins Bleus. Dimanche défilé folklorique à 10h30. Premières dégustations de Mont d’Or à 11h30. Repas/buvette à partir de 12h. Animations diverses l’après-midi avec la participation de Magalie (Yodleuse des Aravis) et des Yodleurs Echo de la Doux.

Accès libre. Se renseigner pour les tarifs des repas auprès des Armaillis. .

Les Courtots Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

