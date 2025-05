Fête du Moulin – Moulin de Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax, 14 juin 2025 11:00, Bénesse-lès-Dax.

Fête du Moulin

14 juin 2025 11:00

15 juin 2025 17:00

Venez assister à la fête du moulin !

Partez à la découverte de la culture et de la gastronomie gasconne.

Au programme démonstrations de métiers d’antan, travail de chien de troupeau, ferme mobile, fenaisons à l’ancienne, spectacle, apéritif en musique et de délicieux repas conviviaux.

Tout le programme et les menus sur www.moulindebenesselesdax.fr

Réservation des repas au 06.17.15.50.28 .

Moulin de Bénesse-lès-Dax 350 rte de la Sablière

Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 93 65 63 moulin@benesse-les-dax.fr

