Fête du Moulin Moulin de Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax
Fête du Moulin Moulin de Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax samedi 20 juin 2026.
Bénesse-lès-Dax
Fête du Moulin
Moulin de Bénesse-lès-Dax 350 rte de la Sablière Bénesse-lès-Dax Landes
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Au programme de ces deux journées animations musicales, démonstrations de savoir-faire artisanaux et agricoles anciens, visites guidées, cuisson au four à pain et vente.
Retrouvez nous pour un moment convivial autour de nos deux déjeuners traditionnels
Au menu du samedi 20 juin Gras double ou melon jambon (choix à la réservation) Entrecôte Frites Fromage de Brebis Pastis du moulin
Au menu du dimanche 21 juin Pot au feu en salade Cochon à la broche Haricots blancs Fromage de Brebis Croustade du moulin .
Moulin de Bénesse-lès-Dax 350 rte de la Sablière Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 93 65 63 moulin@benesse-les-dax.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du Moulin
L’événement Fête du Moulin Bénesse-lès-Dax a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Grand Dax
À voir aussi à Bénesse-lès-Dax (Landes)
- Fêtes de Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax 18 septembre 2026