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Fête du Moulin Moulin de Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax

Fête du Moulin Moulin de Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax

Fête du Moulin Moulin de Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax samedi 20 juin 2026.

Lieu : Moulin de Bénesse-lès-Dax

Adresse : 350 rte de la Sablière

Ville : 40180 Bénesse-lès-Dax

Département : Landes

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif

Bénesse-lès-Dax

Fête du Moulin

Moulin de Bénesse-lès-Dax 350 rte de la Sablière Bénesse-lès-Dax Landes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Au programme de ces deux journées animations musicales, démonstrations de savoir-faire artisanaux et agricoles anciens, visites guidées, cuisson au four à pain et vente.

Retrouvez nous pour un moment convivial autour de nos deux déjeuners traditionnels

Au menu du samedi 20 juin Gras double ou melon jambon (choix à la réservation) Entrecôte Frites Fromage de Brebis Pastis du moulin

Au menu du dimanche 21 juin Pot au feu en salade Cochon à la broche Haricots blancs Fromage de Brebis Croustade du moulin   .

Moulin de Bénesse-lès-Dax 350 rte de la Sablière Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 93 65 63  moulin@benesse-les-dax.fr

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English : Fête du Moulin

L’événement Fête du Moulin Bénesse-lès-Dax a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Grand Dax

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