Fête du Moulin Moulin de Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax

Bénesse-lès-Dax

Fête du Moulin

Moulin de Bénesse-lès-Dax 350 rte de la Sablière Bénesse-lès-Dax Landes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Au programme de ces deux journées animations musicales, démonstrations de savoir-faire artisanaux et agricoles anciens, visites guidées, cuisson au four à pain et vente.

Retrouvez nous pour un moment convivial autour de nos deux déjeuners traditionnels

Au menu du samedi 20 juin Gras double ou melon jambon (choix à la réservation) Entrecôte Frites Fromage de Brebis Pastis du moulin

Au menu du dimanche 21 juin Pot au feu en salade Cochon à la broche Haricots blancs Fromage de Brebis Croustade du moulin .

Moulin de Bénesse-lès-Dax 350 rte de la Sablière Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 93 65 63 moulin@benesse-les-dax.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du Moulin

L’événement Fête du Moulin Bénesse-lès-Dax a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Grand Dax