Fête du Moulin D’Aurouze Mazerat-Aurouze

Fête du Moulin D’Aurouze Mazerat-Aurouze dimanche 19 octobre 2025.

Fête du Moulin D’Aurouze

1485 route du moulin Mazerat-Aurouze Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Marché de producteurs locaux, vente de farine et de pain, buvette, chevaux de trait et chien de troupeaux et animations diverses.

Repas le midi sur réservation (16€) jambon à la broche et ses produits locaux.

.

1485 route du moulin Mazerat-Aurouze 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 16 08 70 lemoulindaurouze@gmail.com

English :

Local producers’ market, flour and bread sales, refreshment stand, draught horses and herd dogs and various entertainment.

Lunch on reservation (16?): spit-roasted ham and local produce.

German :

Markt mit lokalen Erzeugern, Verkauf von Mehl und Brot, Getränkestand, Zugpferde und Herdenhunde sowie verschiedene Animationen.

Mittagessen mit Reservierung (16?): Schinken am Spieß und lokale Produkte.

Italiano :

Mercato dei produttori locali, vendita di farina e pane, punto di ristoro, cavalli da tiro e cani da pastore, intrattenimento vario.

Pranzo su prenotazione (16?): prosciutto allo spiedo e prodotti locali.

Espanol :

Mercado de productores locales, venta de harina y pan, bar de refrescos, caballos de tiro y perros de rebaño, y animaciones variadas.

Almuerzo previa reserva (16?): jamón al espeto y productos locales.

L’événement Fête du Moulin D’Aurouze Mazerat-Aurouze a été mis à jour le 2025-09-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier