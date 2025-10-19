Fête du Moulin D’Aurouze Mazerat-Aurouze
Fête du Moulin D’Aurouze Mazerat-Aurouze dimanche 19 octobre 2025.
Fête du Moulin D’Aurouze
1485 route du moulin Mazerat-Aurouze Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 10:00:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Marché de producteurs locaux, vente de farine et de pain, buvette, chevaux de trait et chien de troupeaux et animations diverses.
Repas le midi sur réservation (16€) jambon à la broche et ses produits locaux.
1485 route du moulin Mazerat-Aurouze 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 16 08 70 lemoulindaurouze@gmail.com
English :
Local producers’ market, flour and bread sales, refreshment stand, draught horses and herd dogs and various entertainment.
Lunch on reservation (16?): spit-roasted ham and local produce.
German :
Markt mit lokalen Erzeugern, Verkauf von Mehl und Brot, Getränkestand, Zugpferde und Herdenhunde sowie verschiedene Animationen.
Mittagessen mit Reservierung (16?): Schinken am Spieß und lokale Produkte.
Italiano :
Mercato dei produttori locali, vendita di farina e pane, punto di ristoro, cavalli da tiro e cani da pastore, intrattenimento vario.
Pranzo su prenotazione (16?): prosciutto allo spiedo e prodotti locali.
Espanol :
Mercado de productores locales, venta de harina y pan, bar de refrescos, caballos de tiro y perros de rebaño, y animaciones variadas.
Almuerzo previa reserva (16?): jamón al espeto y productos locales.
L’événement Fête du Moulin D’Aurouze Mazerat-Aurouze a été mis à jour le 2025-09-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier