FETE DU MOULIN DE BRIGNEMONT Brignemont

Brignemont

FETE DU MOULIN DE BRIGNEMONT

MOULIN DE BRIGNEMONT Brignemont Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Le Moulin de Brignemont célèbre ses 30 ans les 20 et 21 juin 2026 avec un week-end exceptionnel placé sous le signe de la fête, du patrimoine, de la musique et de la convivialité. Deux journées d’animations pour tous les âges dans un cadre emblématique du territoire.

Tout au long du week-end, profitez du marché de producteurs locaux et retrouvez notamment les producteurs de l’émission L’Amour est dans le Pré . Une belle occasion de rencontrer des passionnés, découvrir des savoir-faire et déguster des produits du terroir.

Le samedi, après l’ouverture du marché et l’inauguration officielle, place aux animations festives avec apéritif convivial, repas et temps forts sur scène avec la présence des candidats de L’Amour est dans le Pré . En soirée, l’ambiance continuera avec les bandas puis un DJ spécial années 80 version guinguette.

Le dimanche, le marché rouvrira ses portes avant un nouvel apéritif festif et un repas partagé. À partir de 15h, la Fête de la Musique investira le site avec une scène ouverte à tous chanteurs, musiciens, groupes et artistes amateurs ou confirmés feront vibrer Brignemont tout au long de l’après-midi.

Les familles seront particulièrement à l’honneur avec de nombreuses animations pour les enfants visite du moulin, mini-ferme, jeux gonflables, toboggan, balades à poney, tours en tracteurs et voitures. Des ateliers seront également proposés autour des métiers et savoir-faire traditionnels avec apiculteur, tourneur sur bois et boulanger au four à pain. Sans oublier le spectacle équestre de l’écurie de Maubec et l’exposition d’autos et tracteurs rétro.

Buffet, buvette, bandas et musique accompagneront ce week-end anniversaire qui s’annonce incontournable. Parking gratuit sur place. Venez nombreux célébrer les 30 ans du Moulin de Brignemont. .

MOULIN DE BRIGNEMONT Brignemont 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 63 02 10 00

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English :

The Moulin de Brignemont will celebrate its 30th anniversary on June 20 and 21, 2026, with a special weekend filled with festivities, heritage, music, and a warm, friendly atmosphere. Two days of activities for all ages in a setting that is emblematic of the region.

L’événement FETE DU MOULIN DE BRIGNEMONT Brignemont a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE