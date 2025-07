Fête du Moulin de Gouville-sur-Mer « Le moulin des arts » Moulin de Gruchy Gouville-sur-Mer

Fête du Moulin de Gouville-sur-Mer « Le moulin des arts » Moulin de Gruchy Gouville-sur-Mer vendredi 1 août 2025.

Moulin de Gruchy Chemin de Gruchy Gouville-sur-Mer Manche

Début : 2025-08-01 22:30:00

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Nous proposons un repas sous tente et un spectacle son et lumière à la nuit tombée.

Les réservations du repas sont obligatoires. Possible par téléphone, par mail, sur le marché de Gouville sur Mer.

Moulin de Gruchy Chemin de Gruchy Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 6 18 95 19 90 lesamisdumoulindegouville@gmail.com

English : Fête du Moulin de Gouville-sur-Mer « Le moulin des arts »

Fête du Moulin de Gouville-sur-Mer « Le moulin des arts ».

We propose a meal under a tent and a sound and light show at nightfall.

Reservations for the meal are required. Possible by phone, e-mail or at the Gouville-sur-Mer market.

German :

Fest der Mühle von Gouville-sur-Mer « Le moulin des arts » (Die Mühle der Künste).

Wir bieten ein Essen im Zelt und eine Ton- und Lichtshow bei Einbruch der Dunkelheit.

Reservierungen für das Essen sind erforderlich. Möglich per Telefon, per E-Mail, auf dem Markt in Gouville sur Mer.

Italiano :

Festa del Moulin di Gouville-sur-Mer « Le moulin des arts ».

Proponiamo un pasto sotto una tenda e uno spettacolo di suoni e luci al calar del sole.

La prenotazione per il pasto è obbligatoria. Le prenotazioni possono essere effettuate per telefono, per e-mail o presso il mercato di Gouville-sur-Mer.

Espanol :

Fiesta del Molino de Gouville-sur-Mer « Le moulin des arts ».

Le proponemos una comida bajo carpa y un espectáculo de luz y sonido al anochecer.

La reserva para la comida es obligatoria. Las reservas pueden hacerse por teléfono, correo electrónico o en el mercado de Gouville-sur-Mer.

