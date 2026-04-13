Fête du moulin de la Borie, Moulin de la borie, La Parade
Fête du moulin de la Borie, Moulin de la borie, La Parade dimanche 28 juin 2026.
Fête du moulin de la Borie Dimanche 28 juin, 10h00 Moulin de la borie Lozère
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00
Pour la fête annuelle du moulin de la Borie, venez passer un moment festif et convivial. Les agriculteurs, meunier et boulangers de la filière vous invitent à un moment convivial
Au menu, visite libre du moulin (en présence du meunier), repas festif, cuisson du pain sur place avec les boulangers de la filière, marché de producteurs, contes autour des moulins, balade en calèche, …
Moulin de la borie 1 chemin du moulin 48150 hures la parade La Parade 48150 Lozère Occitanie
Cuisson du pain sur place, repas festif, contes, marché de producteurs, balade en calèche, … fête pain
Moulin de la Borie