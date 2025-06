Fête du moulin Edition 2025 – Fontaine-lès-Vervins 29 juin 2025 10:00

Fête du moulin Edition 2025 18 Rue du Vieux Château Fontaine-lès-Vervins Aisne

Début : 2025-06-29 10:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

2025-06-29

Venez passer un moment familial et festif ! Différents artisans et producteurs vendront leurs produits, une structure gonflable et des animations jonglerie et équilibre pour tous. Une présentation musicale du DEMOS (dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) et des visites guidées du moulin rythmeront cette journée ! 0 .

18 Rue du Vieux Château

Fontaine-lès-Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 97 99 18 mediatheque.henryduflot@orange.fr

