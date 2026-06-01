Fontaine-lès-Vervins

Fête du moulin Edition 2026

18 Rue du Vieux Château Fontaine-lès-Vervins Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Venez profitez d’un évènement familial autour et dans la médiathèque. À cette occasion, vous pourrez apporter votre touche à une fresque collaborative, vous essayez au tir à l’arc, découvrir deux expositions, jouer tous ensemble sur des consoles de jeux et partager un moment musical.

Venez profitez d’un évènement familial autour et dans la médiathèque. À cette occasion, vous pourrez apporter votre touche à une fresque collaborative, vous essayez au tir à l’arc, découvrir deux expositions, jouer tous ensemble sur des consoles de jeux et partager un moment musical. .

18 Rue du Vieux Château Fontaine-lès-Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 97 99 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a family event in and around the mediatheque. You’ll be able to add your own touch to a collaborative fresco, try your hand at archery, discover two exhibitions, play together on games consoles and share a musical moment.

L’événement Fête du moulin Edition 2026 Fontaine-lès-Vervins a été mis à jour le 2026-06-02 par Agence Aisne Tourisme