Fête du moulin Edition 2026 Fontaine-lès-Vervins
Fête du moulin Edition 2026 Fontaine-lès-Vervins dimanche 28 juin 2026.
Fontaine-lès-Vervins
Fête du moulin Edition 2026
18 Rue du Vieux Château Fontaine-lès-Vervins Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Venez profitez d’un évènement familial autour et dans la médiathèque. À cette occasion, vous pourrez apporter votre touche à une fresque collaborative, vous essayez au tir à l’arc, découvrir deux expositions, jouer tous ensemble sur des consoles de jeux et partager un moment musical.
Venez profitez d’un évènement familial autour et dans la médiathèque. À cette occasion, vous pourrez apporter votre touche à une fresque collaborative, vous essayez au tir à l’arc, découvrir deux expositions, jouer tous ensemble sur des consoles de jeux et partager un moment musical. .
18 Rue du Vieux Château Fontaine-lès-Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 97 99 18
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English :
Come and enjoy a family event in and around the mediatheque. You’ll be able to add your own touch to a collaborative fresco, try your hand at archery, discover two exhibitions, play together on games consoles and share a musical moment.
L’événement Fête du moulin Edition 2026 Fontaine-lès-Vervins a été mis à jour le 2026-06-02 par Agence Aisne Tourisme