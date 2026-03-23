Fête du Moulin Foyer de Filstroff Filstroff
Fête du Moulin Foyer de Filstroff Filstroff vendredi 3 avril 2026.
Fête du Moulin
Foyer de Filstroff 25 rue de la victoire Filstroff Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 17:00:00
fin : 2026-04-03 22:00:00
Date(s) :
2026-04-03
L’association les Meuhnieds vous convie à la seconde édition de la Fête du Moulin: venez soutenir les projets locaux au travers de deux spectacles conviviaux et festifs!
La soirée débutera à 17h avec le spectacle familial Les Mains qui Causent : cette première prestation sera suivie à 20h par un concert du groupe de musique brésilienne Floresta.
Une petite restauration sera ensuite proposée sur place: crêpes sucrées, galettes salées et boissons.Tout public
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Foyer de Filstroff 25 rue de la victoire Filstroff 57320 Moselle Grand Est +33 6 74 91 91 55
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English :
The association les Meuhnieds invites you to the second edition of the Fête du Moulin: come and support local projects through two friendly and festive shows!
The evening kicks off at 5pm with the family show Les Mains qui Causent : this first performance will be followed at 8pm by a concert by the Brazilian music group Floresta.
There will also be light refreshments on site, including sweet crêpes, savoury galettes and drinks.
L’événement Fête du Moulin Filstroff a été mis à jour le 2026-03-23 par TROIS FRONTIERES TOURISME
À voir aussi à Filstroff (Moselle)
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