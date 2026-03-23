Fête du Moulin Foyer de Filstroff Filstroff

Fête du Moulin

Foyer de Filstroff 25 rue de la victoire Filstroff Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 17:00:00

fin : 2026-04-03 22:00:00

Date(s) :

2026-04-03

L’association les Meuhnieds vous convie à la seconde édition de la Fête du Moulin: venez soutenir les projets locaux au travers de deux spectacles conviviaux et festifs!

La soirée débutera à 17h avec le spectacle familial Les Mains qui Causent : cette première prestation sera suivie à 20h par un concert du groupe de musique brésilienne Floresta.

Une petite restauration sera ensuite proposée sur place: crêpes sucrées, galettes salées et boissons.Tout public

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Foyer de Filstroff 25 rue de la victoire Filstroff 57320 Moselle Grand Est +33 6 74 91 91 55

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English :

The association les Meuhnieds invites you to the second edition of the Fête du Moulin: come and support local projects through two friendly and festive shows!

The evening kicks off at 5pm with the family show Les Mains qui Causent : this first performance will be followed at 8pm by a concert by the Brazilian music group Floresta.

There will also be light refreshments on site, including sweet crêpes, savoury galettes and drinks.

L’événement Fête du Moulin Filstroff a été mis à jour le 2026-03-23 par TROIS FRONTIERES TOURISME