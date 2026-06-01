Hangviller

Fête du Moulin Gangloff

6 rue du Moulin Hangviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Samedi concert à 18h avec les Ton Ton Gris Gris, soirée pizza-flamms. Dimanche vide-greniers à partir de 8h, visites du moulin, animations, restauration. Organisé par les Amis du Meunier au profit de l’enfance inadaptée.Tout public

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6 rue du Moulin Hangviller 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 08 01 05

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English :

Saturday: concert at 6pm with Ton Ton Gris Gris, pizza-flamms evening. Sunday: garage sale from 8am, mill tours, entertainment, catering. Organized by Les Amis du Meunier in aid of maladjusted children.

L’événement Fête du Moulin Gangloff Hangviller a été mis à jour le 2026-06-09 par OT PAYS DE PHALSBOURG