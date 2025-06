Fête du moulin Moutiers 29 juin 2025 12:00

Fête du moulin Moutiers Eure-et-Loir

Ambiance conviviale et saveurs locales au programme de cette fête du moulin.

Le dimanche 29 juin 2025 à partir de 12h, Moutiers-en-Beauce célèbre sa traditionnelle fête du moulin avec un repas champêtre complet (apéritif, entrée, cochon grillé, fromage, dessert, café 22 €, menu enfant à 10 €) dans la salle de la mairie. L’ambiance sera assurée par le Groupe de folk danse de Voves et David au chant. Une belle occasion de se retrouver autour des saveurs locales et de partager un moment festif entre voisins, amis et familles. 22 .

Moutiers 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 87 04 68 32

A friendly atmosphere and local flavors are on the program for this mill festival.

Gesellige Atmosphäre und lokale Köstlichkeiten stehen bei diesem Mühlenfest auf dem Programm.

Un’atmosfera amichevole e i sapori locali sono all’ordine del giorno per questa festa del mulino.

Un ambiente acogedor y sabores locales están a la orden del día en esta fiesta de los molinos.

