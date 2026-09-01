Fête du Moulin Moulin de Saint-Michel Saint-Michel-les-Portes

Informations pratiques

Saint-Michel-les-Portes

Fête du Moulin

Moulin de Saint-Michel 325, Chemin de l’Ancienne RN 75 Saint-Michel-les-Portes Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Et si vous passiez faire un Tour (ou un Détour) au moulin de Saint-Michel? A votre avis, une anille, c’est quoi? Et si je vous dis moulinier, vous me dites farine? Suivez le guide et laissez-vous conter le moulin de Saint-Michel!

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Moulin de Saint-Michel 325, Chemin de l’Ancienne RN 75 Saint-Michel-les-Portes 38650 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 09 64 86 anilleasso@gmail.com

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English :

Why not stop by the Saint-Michel mill for a tour (or a little detour)? What do you think an “anille” is? And if I say “moulinier,” will you say “flour”? Follow the guide and let us tell you all about the Saint-Michel mill!

L’événement Fête du Moulin Saint-Michel-les-Portes a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Trièves