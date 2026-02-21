Fête du mouton concours amical de chiens de troupeau Garnier Saint-Bonnet-le-Courreau

Fête du mouton concours amical de chiens de troupeau

Garnier Estive de Garnier Saint-Bonnet-le-Courreau Loire

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

2026-07-19

Concours de chiens de bergers, démonstration de tonte, marché de produits locaux, animation musicale, jeux gonflables gratuits pour les enfants, déjeuner (Au menu Taboulé, grillades d’agneau et pommes de terre, fromage et dessert).

Garnier Estive de Garnier Saint-Bonnet-le-Courreau 42940 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 05 10 06

English : Journée du mouton

Shepherd dog competition, shearing demonstration, local produce market, musical entertainment, free inflatable games for children, lunch (Menu: Tabbouleh, grilled lamb and potatoes, cheese and dessert).

