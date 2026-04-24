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Fête du Muguet Bray

Fête du Muguet Bray vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Forêt de Gousseau

Ville : 71250 Bray

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Bray

Fête du Muguet

Forêt de Gousseau Bray Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:00:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Amis du clunisois et d’ailleurs, rendez-vous dans une semaine pour notre traditionnelle fête du muguet dans la forêt de Gousseau !
Le moment idéal pour une sortie en famille ou entre amis sous cette météo estivale !
Venez profitez des animations et des produits locaux…   .

Forêt de Gousseau Bray 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 55 68 58  margauxcalland@gmail.com

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English : Fête du Muguet

L’événement Fête du Muguet Bray a été mis à jour le 2026-04-24 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II