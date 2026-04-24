Bray

Fête du Muguet

Forêt de Gousseau Bray Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 14:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Amis du clunisois et d’ailleurs, rendez-vous dans une semaine pour notre traditionnelle fête du muguet dans la forêt de Gousseau !

Le moment idéal pour une sortie en famille ou entre amis sous cette météo estivale !

Venez profitez des animations et des produits locaux… .

Forêt de Gousseau Bray 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 55 68 58 margauxcalland@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du Muguet

L’événement Fête du Muguet Bray a été mis à jour le 2026-04-24 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II