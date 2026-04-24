Fête du Muguet Bray
Fête du Muguet Bray vendredi 1 mai 2026.
Bray
Fête du Muguet
Forêt de Gousseau Bray Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Amis du clunisois et d’ailleurs, rendez-vous dans une semaine pour notre traditionnelle fête du muguet dans la forêt de Gousseau !
Le moment idéal pour une sortie en famille ou entre amis sous cette météo estivale !
Venez profitez des animations et des produits locaux… .
Forêt de Gousseau Bray 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 55 68 58 margauxcalland@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du Muguet
L’événement Fête du Muguet Bray a été mis à jour le 2026-04-24 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II