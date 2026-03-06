Fête du muguet La Chaise
Fête du muguet La Chaise vendredi 1 mai 2026.
Fête du muguet
La Chaise Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 07:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
L’association du Muguet vous invite à participer à la fête du muguet !
Au programme
– Vide greniers, c’est le moment de faire de bonnes affaires ou de faire de la place dans votre grenier !
– Exposant et artisans pour faire de belles découvertes
– Manèges pour les enfants
– Pesée du cochon
– Tir à la carabine
– Une randonnée pédestre le matin
Restauration et buvette sur place.
Et bien sûr, venez récupérer votre bouquet de muguet !
#videgreniers2026 .
La Chaise 10500 Aube Grand Est +33 6 42 17 67 07 associationdumuguet1@gmail.com
