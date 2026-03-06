Fête du muguet

La Chaise Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 07:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

L’association du Muguet vous invite à participer à la fête du muguet !

Au programme

– Vide greniers, c’est le moment de faire de bonnes affaires ou de faire de la place dans votre grenier !

– Exposant et artisans pour faire de belles découvertes

– Manèges pour les enfants

– Pesée du cochon

– Tir à la carabine

– Une randonnée pédestre le matin

Restauration et buvette sur place.

Et bien sûr, venez récupérer votre bouquet de muguet !

#videgreniers2026 .

La Chaise 10500 Aube Grand Est +33 6 42 17 67 07 associationdumuguet1@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête du muguet La Chaise a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne