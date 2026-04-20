Fête du muguet Parc du Bournat Le Bugue
Fête du muguet Parc du Bournat Le Bugue vendredi 1 mai 2026.
Le Bugue
Fête du muguet
Parc du Bournat 191 Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne
Tarif : 12.3 – 12.3 – 12.3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
10h 18h. 2 candidats briguent la mairie, l’école accueille dictées et leçons de morale. Traditions populaires et convivialité d’antan reprennent leurs droits. 11,10€ à 20,40€
En ce 1er Mai, le village du Bournat vit au rythme de 1900. Deux candidats briguent la mairie, l’école accueille dictées et leçons de morale, et le muguet embaume les ruelles. Une journée où traditions populaires et convivialité d’antan reprennent leurs droits.
Toute la journée
Campagne électorale au village
Bureau de vote ouvert
Leçons de morale à l’école
10h30 et 14h30 la dictée d’époque
12h30 pause déjeuner
16h dépouillement des votes et inauguration
16h30 arbre de mai
17h buffet du 1er mai
L’élection du Maire
Deux candidats déambulent dans le village toute la journée pour défendre leur programme. Les visiteurs votent devant l’école jusqu’au dépouillement à 16h. Qui sera élu Maire du Bournat ? .
Parc du Bournat 191 Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 41 99 infos@parclebournat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du muguet
10am 6pm. 2 candidates run for mayor, the school hosts dictations and moral lessons. Popular traditions and old-fashioned conviviality return. 11,10? à 20,40?
L’événement Fête du muguet Le Bugue a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Le Bugue (Dordogne)
- 35ème Foire aux fleurs rue de la Boétie Le Bugue 26 avril 2026
- Parcours trail Le Bugue n°3 Le Bugue Dordogne 1 mai 2026
- Dans les pas des Hommes de Lascaux Etape 6: Le Bugue-Limeuil Le Bugue Dordogne 1 mai 2026
- Boucle VTT Le Bugue-Campagne (N°4) Le Bugue Dordogne 1 mai 2026
- Boucle des Cabanes n°7 /Le Bugue Le Bugue Dordogne 1 mai 2026