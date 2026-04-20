Fête du muguet Parc du Bournat Le Bugue

Le Bugue

Fête du muguet

Parc du Bournat 191 Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : 12.3 – 12.3 – 12.3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

10h 18h. 2 candidats briguent la mairie, l’école accueille dictées et leçons de morale. Traditions populaires et convivialité d’antan reprennent leurs droits. 11,10€ à 20,40€

En ce 1er Mai, le village du Bournat vit au rythme de 1900. Deux candidats briguent la mairie, l’école accueille dictées et leçons de morale, et le muguet embaume les ruelles. Une journée où traditions populaires et convivialité d’antan reprennent leurs droits.

Toute la journée

Campagne électorale au village

Bureau de vote ouvert

Leçons de morale à l’école

10h30 et 14h30 la dictée d’époque

12h30 pause déjeuner

16h dépouillement des votes et inauguration

16h30 arbre de mai

17h buffet du 1er mai

L’élection du Maire

Deux candidats déambulent dans le village toute la journée pour défendre leur programme. Les visiteurs votent devant l’école jusqu’au dépouillement à 16h. Qui sera élu Maire du Bournat ? .

Parc du Bournat 191 Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 41 99 infos@parclebournat.fr

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English : Fête du muguet

10am 6pm. 2 candidates run for mayor, the school hosts dictations and moral lessons. Popular traditions and old-fashioned conviviality return. 11,10? à 20,40?

L’événement Fête du muguet Le Bugue a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère