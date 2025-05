Fête du Muguet Thé dansant – Espace Léon IX Dabo, 11 mai 2025 15:00, Dabo.

Début : Dimanche Dimanche 2025-05-11 15:00:00

Animé par Marley Brown. Pizzas et tartes flambées en soirée.Tout public

Espace Léon IX 1000 rue du Rott

Dabo 57850 Moselle Grand Est +33 6 87 15 34 35

English :

Hosted by Marley Brown. Pizzas and tarts flambées in the evening.

German :

Moderiert von Marley Brown. Pizzas und Flammkuchen am Abend.

Italiano :

Ospitato da Marley Brown. Pizze e crostate flambées in serata.

Espanol :

Organizado por Marley Brown. Pizzas y tartas flambeadas por la noche.

L’événement Fête du Muguet Thé dansant Dabo a été mis à jour le 2025-05-05 par OT PAYS DE PHALSBOURG