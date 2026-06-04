Fête du Musée des mines de fer Neufchef
Fête du Musée des mines de fer Neufchef samedi 4 juillet 2026.
Neufchef
Fête du Musée des mines de fer
2 Rue du musée Neufchef Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le musée vous donne rendez-vous pour une journée conviviale et familiale placée sous le signe du patrimoine et de la découverte.
Au programme
– Concert en plein air du Cercle Musical de Mondelange
– Restauration et buvette assurées par Le Relais du Musée
– Tombola avec de nombreux lots à gagner
– Visite gratuite de la mine ancienne
– Présentation officielle du projet Rallumons l’étincelle , un moment fort de la journée consacré à l’avenir et à la valorisation du patrimoine minierTout public
0 .
2 Rue du musée Neufchef 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 85 76 55 museedesmines57@gmail.com
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English :
The museum invites you to join us for a family-friendly day of heritage and discovery.
On the program:
– Open-air concert by the Cercle Musical de Mondelange
– Catering and refreshments provided by Le Relais du Musée
– Tombola with lots of prizes to be won
– Free tour of the old mine
– Official presentation of the Rallumons l’étincelle project, a highlight of the day dedicated to the future and development of mining heritage
L’événement Fête du Musée des mines de fer Neufchef a été mis à jour le 2026-06-04 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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