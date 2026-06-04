Neufchef

Fête du Musée des mines de fer

2 Rue du musée Neufchef Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le musée vous donne rendez-vous pour une journée conviviale et familiale placée sous le signe du patrimoine et de la découverte.

Au programme

– Concert en plein air du Cercle Musical de Mondelange

– Restauration et buvette assurées par Le Relais du Musée

– Tombola avec de nombreux lots à gagner

– Visite gratuite de la mine ancienne

– Présentation officielle du projet Rallumons l’étincelle , un moment fort de la journée consacré à l’avenir et à la valorisation du patrimoine minierTout public

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2 Rue du musée Neufchef 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 85 76 55 museedesmines57@gmail.com

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English :

The museum invites you to join us for a family-friendly day of heritage and discovery.

On the program:

– Open-air concert by the Cercle Musical de Mondelange

– Catering and refreshments provided by Le Relais du Musée

– Tombola with lots of prizes to be won

– Free tour of the old mine

– Official presentation of the Rallumons l’étincelle project, a highlight of the day dedicated to the future and development of mining heritage

L’événement Fête du Musée des mines de fer Neufchef a été mis à jour le 2026-06-04 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME