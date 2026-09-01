Fête du Musée du cheval de trait comtois et de la forêt Place Bugnet Levier
dimanche 20 septembre 2026 · Place Bugnet · Levier
Informations pratiques
Levier
Fête du Musée du cheval de trait comtois et de la forêt
Place Bugnet Musée du Cheval de Trait comtois et de la Forêt Levier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Fête organisée par le musée du cheval de trait comtois et de la forêt de Levier.
Nombreuses animations : démonstrations équestres, initiation à la voltige, balades en calèche, marché de producteurs et artisans, mini-ferme, jeux en bois, buvette. Conférence sur l’histoire du comté .
Place Bugnet Musée du Cheval de Trait comtois et de la Forêt Levier 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 58 74 museeducheval@cca800.fr
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English : Fête du Musée du cheval de trait comtois et de la forêt
L’événement Fête du Musée du cheval de trait comtois et de la forêt Levier a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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