Fête du Musée du cheval de trait comtois et de la forêt Place Bugnet Levier

Informations pratiques

Levier

Fête du Musée du cheval de trait comtois et de la forêt

Place Bugnet Musée du Cheval de Trait comtois et de la Forêt Levier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Fête organisée par le musée du cheval de trait comtois et de la forêt de Levier.

Nombreuses animations : démonstrations équestres, initiation à la voltige, balades en calèche, marché de producteurs et artisans, mini-ferme, jeux en bois, buvette. Conférence sur l’histoire du comté .

Place Bugnet Musée du Cheval de Trait comtois et de la Forêt Levier 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 58 74 museeducheval@cca800.fr

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English : Fête du Musée du cheval de trait comtois et de la forêt

L’événement Fête du Musée du cheval de trait comtois et de la forêt Levier a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS