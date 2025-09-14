Fête du nautisme: Baptême de plongée en mer par le club du Gissacg Chemin du Phare Perros-Guirec
Fête du nautisme: Baptême de plongée en mer par le club du Gissacg Chemin du Phare Perros-Guirec dimanche 14 septembre 2025.
Fête du nautisme: Baptême de plongée en mer par le club du Gissacg
Chemin du Phare Cale de Porz Kamor Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 10:00:00
fin : 2025-09-14 13:00:00
Date(s) :
2025-09-14
Baptême de plongée en mer par le club du Gissacg, à partir de 15 ans .
Chemin du Phare Cale de Porz Kamor Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 17 98 43 64
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête du nautisme: Baptême de plongée en mer par le club du Gissacg Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme de Perros-Guirec