Fête du Nautisme – Roquebrune-sur-Argens 22 juin 2025 10:00

Var

Fête du Nautisme Roquebrune-sur-Argens Var

Tarif : – –

Date : 2025-06-22

Début : 2025-06-22 10:00:00

fin : 2025-06-22 18:00:00

Date(s) :

2025-06-22

Le rendez-vous annuel de la Fête du Nautisme aura lieu dimanche 22 juin 2025. Durant la journée, petits et grands sont invités à découvrir les activités nautiques aux Issambres et à Roquebrune-sur-Argens.

Roquebrune-sur-Argens 83380 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 19 59 55

English :

The annual Fête du Nautisme will take place on Sunday June 22, 2025. During the day, young and old are invited to discover water sports activities in Les Issambres and Roquebrune-sur-Argens.

German :

Das jährliche Treffen der Fête du Nautisme findet am Sonntag, den 22. Juni 2025 statt. Tagsüber sind Groß und Klein eingeladen, die Wassersportaktivitäten in Les Issambres und Roquebrune-sur-Argens zu entdecken.

Italiano :

L’annuale Fête du Nautisme si terrà domenica 22 giugno 2025. Durante la giornata, giovani e meno giovani sono invitati a scoprire le attività sportive acquatiche a Les Issambres e Roquebrune-sur-Argens.

Espanol :

La Fête du Nautisme anual tendrá lugar el domingo 22 de junio de 2025. Durante la jornada, jóvenes y mayores están invitados a descubrir las actividades náuticas en Les Issambres y Roquebrune-sur-Argens.

L’événement Fête du Nautisme Roquebrune-sur-Argens a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de tourisme de Roquebrune-sur-Argens