Fête du Nivot à Lopérec. – Lopérec, 29 mai 2025 09:00, Lopérec.

Finistère

Fête du Nivot à Lopérec. Lopérec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29 09:00:00

fin : 2025-05-29

Date(s) :

2025-05-29

On se donne rendez-vous le jeudi 29 mai prochain, jour de l’Ascension, pour la traditionnelle grande Fête du Nivot le temps d’une journée riche en découvertes sur les métiers qui façonnent notre paysage rural. Moment de convivialité assuré pour petits et grands !

‍➡️ Expérimentez les circuits du massif forestier du Nivot avec la 4ème édition du TRAIL DU NIVOT au profit de l’association E.S.C.A.P.E.

Village forestier avec timbersport et démonstration en tout genre

‍ Marché de producteurs locaux et de l’artisanat

Sans oublier l’habituel tournoi de foot, la messe de Saint Hubert, le burger Nivot ou le couscous pour se restaurer le midi, le concours de génisses, l’exposition de vieux tracteurs, … et pleins d’autres surprises !

Le soir la Fête continue, toujours sur place, avec un repas cochon grillé organisé par l’association LOPEREC SPORT… un bal populaire viendra clôturer la journée .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 81 10 04

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête du Nivot à Lopérec. Lopérec a été mis à jour le 2025-05-07 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ