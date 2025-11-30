Fête du nouveau vin Vinsobres

Fête du nouveau vin

Domaine la Péquélette Vinsobres Drôme

Début : 2025-11-30 11:45:00

La Péquélette fête le vin nouveau

Dégustation, repas, ambiance musicale

Vente de vin sur place et à emporter



11h45 verre de bienvenue accompagné de charcuterie et de fromage

13h repas avec plat fromage, dessert et café

Domaine la Péquélette Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 68 69 guillaumecorbin@wanadoo.fr

English :

La Péquélette celebrates new wine

Tasting, meal and music

Wine for sale on site and to take away



11:45 a.m.: welcome drink with charcuterie and cheese

1pm: meal with cheese course, dessert and coffee

German :

La Péquélette feiert den neuen Wein

Weinprobe, Essen, musikalische Umrahmung

Weinverkauf vor Ort und zum Mitnehmen



11h45: Begrüßungsgetränk mit Wurst und Käse

13h: Mahlzeit mit Käseplatte, Dessert und Kaffee

Italiano :

La Péquélette festeggia il vino nuovo

Degustazione, pasto e musica

Vendita di vino sul posto e da asporto



11.45: aperitivo di benvenuto accompagnato da salumi e formaggi

ore 13.00: pasto con piatto principale, formaggio, dessert e caffè

Espanol :

La Péquélette celebra el nuevo vino

Degustación, comida y música

Venta de vino en el establecimiento y para llevar



11.45 h: copa de bienvenida acompañada de embutidos y quesos

13.00 h: comida con plato principal, queso, postre y café

