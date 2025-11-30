Fête du nouveau vin Vinsobres
Fête du nouveau vin Vinsobres dimanche 30 novembre 2025.
Fête du nouveau vin
Domaine la Péquélette Vinsobres Drôme
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2025-11-30 11:45:00
La Péquélette fête le vin nouveau
Dégustation, repas, ambiance musicale
Vente de vin sur place et à emporter
11h45 verre de bienvenue accompagné de charcuterie et de fromage
13h repas avec plat fromage, dessert et café
Domaine la Péquélette Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 68 69 guillaumecorbin@wanadoo.fr
English :
La Péquélette celebrates new wine
Tasting, meal and music
Wine for sale on site and to take away
11:45 a.m.: welcome drink with charcuterie and cheese
1pm: meal with cheese course, dessert and coffee
German :
La Péquélette feiert den neuen Wein
Weinprobe, Essen, musikalische Umrahmung
Weinverkauf vor Ort und zum Mitnehmen
11h45: Begrüßungsgetränk mit Wurst und Käse
13h: Mahlzeit mit Käseplatte, Dessert und Kaffee
Italiano :
La Péquélette festeggia il vino nuovo
Degustazione, pasto e musica
Vendita di vino sul posto e da asporto
11.45: aperitivo di benvenuto accompagnato da salumi e formaggi
ore 13.00: pasto con piatto principale, formaggio, dessert e caffè
Espanol :
La Péquélette celebra el nuevo vino
Degustación, comida y música
Venta de vino en el establecimiento y para llevar
11.45 h: copa de bienvenida acompañada de embutidos y quesos
13.00 h: comida con plato principal, queso, postre y café
