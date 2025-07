Fête du pain 2025 à Niort Niort

Impasse de Chey Niort Deux-Sèvres

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

La traditionnelle Fête du Pain du Chaleuil Pays Niortais se déroulera le dimanche 7 Septembre 2025 à la Ferme communale de Chey à Niort. Animations diverses autour du pain et des traditions, expositions de voitures et véhicules de collections. En plus du thème de cette année sur la laine et le groupe ESCALA DAU MONT GARGAN, aura lieu l’inauguration de la réserve naturelle régionale de Niort .

Impasse de Chey Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 32 80 75

