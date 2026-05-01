Carsac-Aillac

Fête du pain à Carsac-Aillac

Le Bourg Carsac-Aillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Fête du Pain à Carsac-Aillac le 9 mai 2026. Assiette gourmande sur réservation, animation musicale avec Wasabi et buvette. Réservation avant le 6 mai 06 79 56 77 56.

Carsac-Aillac vous invite à célébrer la Fête du Pain le samedi 9 mai 2026, dans une ambiance conviviale et gourmande.

Au programme une assiette gourmande sur réservation, accompagnée d’une animation musicale avec le groupe Wasabi. Sur place, profitez également d’une buvette pour partager un moment chaleureux entre amis ou en famille.

Réservation obligatoire avant le mercredi 6 mai.

Informations et réservations 06 79 56 77 56 ou 07 77 36 77 36 ou par mail vivreacarsacaillac@gmail.com .

Le Bourg Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 56 77 56 vivreacarsacaillac@gmail.com

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English : Fête du pain à Carsac-Aillac

Fête du Pain in Carsac-Aillac on May 9, 2026. Gourmet plate on reservation, musical entertainment with Wasabi and refreshments. Reservations by May 6: 06 79 56 77 56.

L’événement Fête du pain à Carsac-Aillac Carsac-Aillac a été mis à jour le 2026-05-04 par OT du pays de Fénelon