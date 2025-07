Fête du pain à Floirac Floirac

Fête du pain à Floirac

Floirac Lot

Tarif : – – 12 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-07-05 10:00:00

2025-07-05

Une journée conviviale autour du pain avec animations musicales et ateliers pour enfants. L’événement se conclut par un repas champêtre (sur réservation avant le 01 Juillet)

Animé par La Rue qui chante (accordéon et orgue de barbarie)

Fabrication de petits pain de 10h à 12h par les enfants

Repas champêtre à Pouzals à partir de 19h30 .

Floirac 46600 Lot Occitanie +33 6 87 04 19 33

English :

A convivial day around bread, with musical entertainment and workshops for children. The event concludes with a country-style meal (reservation required before July 01)

Entertainment by La Rue qui chante (accordion and barrel organ)

German :

Ein geselliger Tag rund um das Brot mit musikalischen Darbietungen und Workshops für Kinder. Die Veranstaltung endet mit einem ländlichen Essen (Reservierung vor dem 01. Juli erforderlich)

Animiert von La Rue qui chante (Akkordeon und Drehorgel)

Italiano :

Una giornata conviviale intorno al pane, con intrattenimento musicale e laboratori per bambini. L’evento si conclude con un pranzo in stile contadino (prenotazione obbligatoria entro il 01 luglio)

Intrattenimento di La Rue qui chante (fisarmonica e organetto)

Espanol :

Una jornada de convivencia en torno al pan, con animación musical y talleres para niños. El acto concluye con una comida campestre (es necesario reservar antes del 1 de julio)

Animación a cargo de La Rue qui chante (acordeón y organillo)

